Silifke'de Antep Fıstığı Hasadı Başladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde Antep fıstığı hasadına başlandı.

İlçede ilk olarak 1969 yılında üretilen, 1990'dan sonra ise aşılama usulüyle üretimi artırılan Antep fıstığı için Nuru Mahallesi'nde, Kaymakam Şevket Cinbir, Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer ve çiftçilerin de katılımıyla hasat günü etkinliği düzenlendi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke'de birçok meyve ve sebze yetiştiğini anımsatarak, "Türkiye'nin en güzel yörelerinden birindeyiz. Allah'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz. Antep fıstığı, ilçemezin Çadırlı, Senir, Nuru, İmambekirli, İmamuşağı, Cılbayır gibi mahallelerinde yetiştirilip vatandaşlarımız tarafından piyasaya sürülüyor. İlçedeki 165 bin ağaçtan rekor düzeyde, 700 ton civarında hasat bekliyoruz" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini belirterek, üretimin Göksu Vadisi'ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk ve Yeniçıktı mahallelerinde yoğunlaştığını kaydetti.

3 bin 735 dönüm arazideki 165 bin ağaçtan hasat edilecek taze Antep fıstığının kilosunun 15 ila 20 TL'den, kuru fıstığın ise 35-40 TL'den alıcı bulması bekleniyor. - Mersin