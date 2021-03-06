Silifke'de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi
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Silifke'de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi

06.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:13
Silifke'de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

Silifke'de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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