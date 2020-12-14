Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

14.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:38
Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlene operasyonda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlene operasyonda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde ve evde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iki adrese düzenlediği operasyanda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Opersyonda S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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