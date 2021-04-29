Silifke'de 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde Mükerrem Toker Aşevi, hayırseverlerin desteği ile hazırlanan ve gönüllülerin yardımıyla günlük 2 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde Mükerrem Toker Aşevi, hayırseverlerin desteği ile hazırlanan ve gönüllülerin yardımıyla günlük 2 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ilçemizdeki tamamı yardımseverlerin bağışıyla ve gönüllülerin çalıştığı Mükerrem Toker Aşevi'ni ziyaret ettiler.

Silifke İlçe Kızılay Şubesi'nin hayırseverin ismini aldığı Mükerrem Toker Aşevi'ni ziyaret eden ve "Gönüllü" yeleğini giyen Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'e Kızılay Silifke Şubesi Başkanı Barbaros Uçar Aşevi'ni gezdirerek bilgi verdi.

Barbaros Uçar, Mükerrem Toker Aşevi'nin yemek malzemelerinin ve ihtiyaçlarının tamamını yardımseverlerin karşıladığını aynı zamanda hizmet veren çalışanların da gönüllülerden oluştuğunu belirterek, burada günlük 2000 kişilik yemek yapıldığını, gönüllüler vasıtasıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını söyledi. Mükerrem Toker Aşevi'nin gerek yemeklerin yapımında gerekse gönüllülerin çalışmasının Covid-19 pandemi kurallarına uygun olduğu gözlemlenirken alınan tedbir ve önlemlere uyularak çalışmaların yapıldığı belirtti.

Kaymakam Nazlı, Başkan Vekili Altınok ve Sezgin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yemekleri Kızılay'ın bu amaca yönelik hizmet veren araçlarına taşıdılar. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı