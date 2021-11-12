Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de kaçak akaryakıta yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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