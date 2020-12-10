Silifke'de 14 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Silifke'de 14 şişe kaçak içki ele geçirildi

10.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:31
Silifke'de 14 şişe kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 14 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 14 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşucu Limanı yakınlarında kaçak içki bulundurduğu tespit edilen S.T'yi takibe aldı.

Operasyonda değişik markalarda gümrük kaçağı 14 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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