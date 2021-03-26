Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında üretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL'lik kilosu ile üreticisini sevindirmeye devam ediyor.

Hollanda Parlamentosu'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Hollanda Parlamentosu'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı

Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında üretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL'lik kilosu ile üreticisini sevindirmeye devam ediyor. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderilirken, Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Mart ayının başlarında 250 TL'den ilk satışı yapılan ve ihracatının da açık olması nedeniyle halen 150 TL'den alıcı bulan örtü altı can eriği üreticileri fiyatlardan ve satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e, gönderilirken, dış piyasada ise Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Açık alanda ise nisan ayında hasat beklediklerini ifade eden erik üreticisi Murat Temur, "Örtü altında yaklaşık 200 dönüme yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Açık alanda ise hasat Nisan ayının ilk haftasında başlayacak" dedi.

İhracattan dolayı erik fiyatlarının iyi gittiğini ifade eden Temur, "Kilosu 250 TL ile başladığımız erik satışımız şu günlerde 150 TL'den devam ediyor. Bu fiyatlar tüm üreticiyi sevindiriyor. Bu şekilde giderse üreticiler hem ettiği masrafı fazlasıyla alacak, hem de biraz para kazanmış olacak. İnşallah açıkta erik hasadı başladığında da eriklerimizi 40-50 TL arasında satabilirsek iyi para kazanmış olacağız. Şu an Türkiye'nin her yerinden tüccarlar bu bölgenin eriğini alabilmek için geliyor. Bu da bizleri sevindiriyor. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - MERSİN

Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:27:14. #1.14#
title