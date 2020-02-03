Silifke Belediyespor Bölgesel Amatör Lige yükseldi

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40

Mersin Süper Amatör Ligde mücadele eden Silifke Belediyespor, ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.Evinde oynadığı maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor'u 10-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Silifke Belediyespor, Silifke Şehir Stadında şampiyonluk kutlaması sonrası kupasını aldı.

Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, kutlamada yaptığı konuşmada şampiyonluklarını Silifke halkına armağan ettiklerini belirtti.

Şampiyonluk için herkesin kenetlendiğini ifade eden Dölek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Dölek, Bölgesel Amatör Ligi'nde de iyi mücadele ederek istedikleri hedefe ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA