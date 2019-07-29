Silifke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Silifke ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılıp, ihtiyaçlarının giderildiği bildirildi.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Altınok, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan halkımızla aramızdaki gönül köprüsüdür. İlçe merkezi ve mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altın ve ekibi ile ulaşarak onların sorun ve isteklerini tespit ediyoruz. Daha sonra bu talepleri değerlendirerek belediyemizin imkanları dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Zorlukları ve engelleri birlikte aşmak, güçlükleri hep beraber yenmek için vatandaşlarımızla, hayırseverlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA