Silifke Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı
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Silifke Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

Silifke Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42
Silifke Belediyesinde

Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, belediye binasında gerçekleşen imza töreninde çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğini belirtti.

Belediyede çalışan memurları kapsayan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Altunok, personellerin alın teri kurumadan haklarını vereceklerini kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen Mersin Şube Temsilcisi Mustafa Karazor da sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: AA
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