Silifke Belediyesi'nden geri dönüşüm atağı
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Silifke Belediyesi'nden geri dönüşüm atağı

Silifke Belediyesi özel bir firmayla geri dönüşüm sözleşmesi imzaladı.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16
Silifke Belediyesi'nden geri dönüşüm atağı

Belediyesi özel bir firmayla geri dönüşüm sözleşmesi imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında belediye sınırları içerinde bulunan kurum, okul, market ve iş yerlerindeki atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, doğal kaynakların verimli kullanılması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, ilçede atıkların düzenli bir şekilde toplanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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