Silifke Belediyesi'nden geri dönüşüm atağı
Silifke Belediyesi özel bir firmayla geri dönüşüm sözleşmesi imzaladı.
Silifke Belediyesi özel bir firmayla geri dönüşüm sözleşmesi imzaladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında belediye sınırları içerinde bulunan kurum, okul, market ve iş yerlerindeki atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, doğal kaynakların verimli kullanılması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, ilçede atıkların düzenli bir şekilde toplanacağını kaydetti.