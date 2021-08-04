Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, orman yangınında evleri zarar görenleri ziyaret etti
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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, orman yangınında evleri zarar görenleri ziyaret etti

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, orman yangınında evleri zarar görenleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kentte çıkan orman yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kentte çıkan orman yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Altunok, ziyaretinde, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmamaları için Kaymakamlık ve AFAD ekipleriyle tespit çalışmaları yaptıklarını dile getiren Altunok, öncelikli olarak temel ihtiyaçların karşılandığını kaydetti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Altunok, "Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın." dedi.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Daha sonra Gülnar ilçesine de sıçrayan yangın, 3. gününde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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