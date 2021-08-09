Silifke Belediye Başkanı Altunok'tan yangınında zarar gören aileye büyükbaş hayvan desteği

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, MHP'nin orman yangınlarından etkilenen köylülere yönelik başlattığı yardım kampanyası kapsamında ilçede bir aileye büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, MHP'nin orman yangınlarından etkilenen köylülere yönelik başlattığı yardım kampanyası kapsamında ilçede bir aileye büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altunok'un ilçede geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında hayvanları telef olan 88 yaşındaki Helim Sevincer'e, aldıkları düveyi teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunok, birlik ve beraberlik içerisinde kara günleri hep birlikte, omuz omuza atlatacaklarını belirtti.

Başkan Altunok, yangınlarda zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak ive ihtiyaçlarının karşılamak için çalışacaklarını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya