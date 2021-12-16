Şili Yüksek Yargısı, Barrick-Newmont Ortak Girişim Projesinin Yeniden Görüşülmesine Karar Verdi

Şili Yüksek Yargısı Salı günü (14/12/2021) Barrick ile Newmont firmalarının ortak girişimi olan Norte Abierto altın ve bakır madeni projesiyle ilgili yeni bir çevresel değerlendirme yapılmasına karar veren alt yargının kararını onayladı.

Anlaşmazlık, maden projesinin, yakınlarda yaşayan yerli topluluk üzerinde yaratacağı olası etkilerden kaynaklanmakta.

Kuzey Atacama bölgesinde yer alan madencilik yerleşkesi, Barrick firmasına ait Cerro Casale madeni ile Newmont firmasına ait Caspiche madeninin ortak yatırım biçiminde 2017 yılında birleştirilmeleriyle kurulmuştu.

Norte Abierto maden yerleşkesi, projelerde küçük değişiklikler yapmak üzere yetki isteminde bulunan Çevresel Etki Beyanı'nın sunulması sonrasında 2019 yılında başlangıçta onaylanmıştı.

Firma verilerine göre Norte Abierto madencilik projesi, 23, 2 milyon ons altın ile 5, 8 milyar pound bakırdan oluşan gerek kanıtlanmış gerek olası rezervlere sahip.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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