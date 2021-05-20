BUENOS AIRES - Şili Senatosu'nda Filistin ve İsrail'de ölenler için saygı duruşunda bulunuldu

Şili Kongresinin üst kanadı Senato'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Filistin ve İsrail'de ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şili Kongresinin üst kanadı Senato'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Filistin ve İsrail'de ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Senatör Alejandro Navarro, İsrail-Filistin çatışmalarında, 200'den fazla Filistinli ve 12 İsrailli'nin öldüğünü hatırlatarak, "Umarım Birleşmiş Milletler harekete geçer, Şili ve hükümeti bu hedefe, barışa odaklanır." dedi.

Navarro'nun konuşmasının ardından Senato Başkan Yardımcısı Jorge Pizzarro, katılımcıları, çatışmalarda hayatını kaybedenleri anmak ve bölgede barışın tesis edilmesi talebiyle 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Birçok Senato üyesinin, oturuma, Filistin bayrağı ve kefiye takarak katıldığı görüldü.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik