Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

27.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:12
Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

BUENOS Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

BUENOS Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP'den yapılan yazılı açıklamada, "Halk Sağlığı Enstitüsü, Kovid-19 aşılarını değerlendirmek için çağrılan Uzmanlar Komitesi'nin olumlu oy kullanmasının ardından, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca laboratuvarının geliştirdiği AZD1222 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi." bilgisi verildi.

Aşının, ilk etapta 18-55 yaş aralığındaki kişiler için uygulanmasına izin verildiği belirtildi.

Böylece, Oxford/AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, BionTech/Pfizer ile CoronaVac'ın ardından Şili'de acil kullanım onayı alan 3. Kovid-19 aşısı oldu.

Şili'nin, BionTech/Pfizer ve Sinovac'ın geliştirdiği aşılardan 10'ar milyondan fazla, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'dan 4'er milyon, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 7,6 milyon olmak üzere bu yıl içeresinde yaklaşık 35 milyon 700 bin aşı alması planlanıyor.

Şili, 24 Aralık 2020'de Kovid-19 aşısını uygulamaya başlamış ve yaklaşık 56 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili'de 18 bin 40 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 709 bin 888 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 22:21:22. #1.15#
title