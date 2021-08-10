Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti
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Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya makamında ziyarette bulundu.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya makamında ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rodrigo E. Arcos Castro ziyarette, valilik şeref defterini imzaladı, Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Castro'nun ziyaretinde Şili Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi de hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Castro da kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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