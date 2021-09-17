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Şili Meydanı yenilendi

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Şili Meydanı yenilendi

Türkiye-Şili diplomatik ilişkilerinin 80. yıl dönümü vesilesi ile yenilenen Şili Meydanı'nın açılışı yapıldı.

Türkiye- Şili diplomatik ilişkilerinin 80. yıl dönümü vesilesi ile yenilenen Şili Meydanı'nın açılışı yapıldı. Açılışta Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen meydanda bulunan kaideye çelenk bıraktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Şili Meydanı'nın yenileme çalışmaları tamamlanarak, meydanın açılışı yapıldı. Açılışa Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda elçilik temsilcisi katıldı. Bir aydan kısa sürede yenilenen meydandaki kaidenin önüne Şili Büyükelçiliği adına çelenk bırakıldı.

Açılışı yapılan meydanın Türk-Şili arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri pekiştireceğini aktaran Şili Büyükelçisi Castro, "Bulunduğumuz bu meydan 50 yıl önce 1971 yılında halka açılmış. Sonrasında 'Ulusun Babası' olarak adlandırılan Bernardo O'Higgins şerefine bir anıt eklenmiştir. Bu vesile ile 1941 yılında Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Ankara'da açılan ilk Latin Amerika temsilciliklerinden biri olan Şili'nin ilk diplomatik temsilciliğinin 80. yıl dönümünü kutladığımızı belirtmek isterim. Eylül ayı Şili ve Türkiye için milli değerlerin pekiştirildiği, cumhuriyetin ve demokrasinin savunulduğu bir aydır. 95. yılını kutlayan Şili Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi ilişkiler günümüzde ülkelerimiz ve halklarımız yararına olduğunu değerlendirdiğimiz çok önemli projelerle güzel bir dönemden geçmekte. Covid-19 salgını Türkiye gibi diğer ülkelerle birlikte iş birliği ve dayanışma içerisinde birçok zorluk ve yeni imtihanlarla karşı karşıya gelmemize neden oldu. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde hem Şili hem de Türkiye olarak iyi hazırlanmış siyasi, kültürel ve ticari anlamda yetiştirilecek plan hazırlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şili'nin milli gününü ben de kutluyorum"

Şili Büyükelçisi'nin kendisini ziyaret ederek meydanın yenilenmesi talebinde bulunduğunu aktaran Belediye Başkanı Taşdelen, "Şili'nin milli gününü ben de kutluyorum. Milli günde böyle bir etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükelçi tam bir ay önce ziyaretime geldiğinde anıtı yenilemek istediklerini belirtti ve birlikte yapıp yapamayacağımızı sordu. Ben de kendisine, 'Sadece anıtı yenilemekle kalmayalım, oradaki eksik olan her şeyi tamamlayalım' dedim. Şili Meydanı 1971 yılında açılmış 50 yıllık bir meydan. Bizim de gözümüz buradaydı. Büyükelçinin gelmesi ve teklifi ile bu süreç hızlandı. Bütün yabancı büyükelçiliklere ev sahipliği yapıyoruz. Büyükelçiliklerle yakın ilişki içerisindeyiz. Emperyalizme karşı mücadele etmiş, ulusal kurtuluş savaşını vermiş, kendisine önder olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü almış ülkelerin yeri bizde çok ayrıdır" dedi. - ANKARA

Şili Meydanı yenilendi

Şili Meydanı yenilendi

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