Şili Devlet Başkanı Pinera: Mesajı aldık

26.10.2019 11:39

Şili'nin başkenti Santiago'da Cuma günü bir milyondan fazla kişi kapsamlı bir sosyal reform talebiyle sokaklara çıktı. Devlet Başkanı Pinera "Mesajı aldık" dedi.Şili'nin başkenti Santiago'da metro biletine yapılan zam ile başlayan protestolarda Cuma günü bir milyondan fazla kişi kapsamlı bir sosyal reform ve Devlet Başkanı Pinera'nın istifası talebiyle sokaklardaydı. Protestocular başkanlık konutunun yanından yürüyerek Pinera için istifa sloganları attı.



Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar TV Chile televizyonuna verdiği demeçte "Bu tarihi bir gün" diye konuştu. İnsanların yıllardır biriken "öfke ve isyanı" dışa vurduklarını belirten Rubilar "Bugün Şili değişti" dedi. Belediye Başkanı bundan böyle tüm politikacıların bu güven krizine nasıl gelindiğini düşünmeleri gerektiğine dikkat çekti.



Valparaiso, Punta Arenas, Vina del Mar ve diğer birçok Şili kentinde de binlerce kişi protesto için sokağa çıktı.



Pinera Cuma akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hepimiz mesajı aldık" ifadesine yer verdi. Şili Devlet Başkanı Pinera "Hepimiz değiştik. Beraberlik ve tanrının da yardımıyla hepimiz için daha iyi bir Şili'ye doğru ilerleyeceğiz" diye yazdı. Pinera bunun için atılacak adımlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi ise vermedi.



Metro bileti zammı ile başlamıştı



Şili'deki protesto eylemleri ekim ayı ortasında Santiago'da metro bileti fiyatının 800'den 830 Şili Pesosu'na yükseltilmesi nedeniyle başlamış, ardından tüm ülkeye yayılmıştı. Eylemler sırasında metro istasyonları ve otobüsler ateşe verilmiş, dükkanlar yağmalanmıştı.



Pinera'nın metro bileti zammının geri çekildiğini duyurması, bir tedbir paketi hazırlandığını açıklaması ve göstericilerin bazı diğer taleplerine olumlu yanıt vermesi göstericileri yatıştırmaya yetmedi.



Cuma günü Şili basınında yer alan anketlere göre, halkın büyük bölümü atılan adımların yetersiz olduğu görüşünde. Ülke genelinde düşük ücretler ve emekli maaşları, yüksek fiyatlar, öğrenim ücretlerinin yüksekliği ve zengin ile fakir arasındaki uçurum nedeniyle duyulan rahatsızlık gün geçtikçe artıyor.



Protestolar sırasında en az 19 kişi öldü



Şili'de protesto gösterilerinin başlangıcından bu yana en az 19 kişi hayatını kaybetti. Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü'nün (INDH) verilerine göre en az 585 gösterici yaralandı 2 bin 840 gösterici ise gözaltına alındı. Şili polisinden yapılan açıklamaya göre ise protestolar sırasında 55'i ağır olmak üzere 694 polis memuru yaralandı.



dpa/ BW,EC



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