Şili Devlet Başkanı Pinera'dan yeni asgari ücret hamlesi

06.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:52

BUENOS Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede 3 haftadır devam eden şiddetli hükümet karşıtı protestolar nedeniyle yürürlüğe koyduğu ekonomik yardım paketine asgari ücretin artırılmasını da ekledi.

Pinera, Şili Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede meydana gelen şiddetli gösteriler nedeniyle uygulamaya koyduğu ekonomik yardım paketine ek olarak, ülkedeki bütün tam zamanlı çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanan ve asgari ücreti 301 bin pesodan 350 bin pesoya (yaklaşık 470 dolar) çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Pinera, bu zammın oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Neredeyse bu devlet desteğinden faydalananların tamamı küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışıyor. Bundan yaklaşık 540 bin çalışan faydalanacak." dedi.

Ülkede 3 haftadır devam eden şiddetli protestolara da değinen Pinera, "Öyle zannediyorum ki bu şekilde yalnızca iyi niyetle değil attığımız adımlarla da halkın güç kullanarak bulunduğu taleplere cevap veriyoruz." diye konuştu.

Devlet Başkanı Pinera tarafından imzalanan kararnamenin gün içinde onaylanmak üzere Senato'ya gönderilmesi bekleniyor.

Böylelikle, nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de tam zamanlı çalışan bir kişi, aylık 301 bin peso yerine 350 bin peso (yaklaşık 470 dolar) kazanacak.

Öte yandan, katılım oranı düşmesine rağmen çeşitli başlıklar altında hükümet karşıtı protestolar 3'üncü haftasında da devam ediyor.

Şili basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde otoyol ücretlerini protesto için kamyoncular ve araç sahipleri otoyollarda araçlarını yavaş sürdü.

Başkent Santiago'daki bir alışveriş merkezi yakınında toplanan göstericilerle polis arasında arbede yaşanıyor.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş ve kaldırılmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma alanı olan İtalya Meydanı'nda 25 Ekim'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Kaynak: AA