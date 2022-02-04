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Şili'deki orman yangını havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şili'nin Tierra del Fuego eyaletindeki orman alanda devam eden yangın, bin 235 hektarlık alanı küle çevirdi.

Şili'nin Tierra del Fuego eyaletindeki orman alanda devam eden yangın, bin 235 hektarlık alanı küle çevirdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Tierra del Fuego eyaletindeki ormanlık alanda 25 Ocak'ta çıkan yangın sürüyor. Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf) tarafından yapılan açıklamaya göre alevler Timaukel komününde bin 235 hektarlık alanı küle çevirdi. Conaf yetkilisi John Revello, zorlu arazi koşulları, bitki örtüsü, devrilen ağaçlar ve hava koşullarının yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı. Tarım Bakanı Maria Emilia Undurraga da yangından etkilenen bölgenin Tierra del Fuego'ya özgü bir tür olan lenga ağaçlarına ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Coğrafi koşullar ve orman zeminindeki odunlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Şili'deki orman yangını havadan görüntülendi

Şili'deki orman yangını havadan görüntülendi

Şili'deki orman yangını havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Güney Amerika, Yangın, Ocak, Şili, Güncel, Haber

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