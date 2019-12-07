Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı
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Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.

07.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:14
Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

'de feministlerin, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.


Arjantinli kadınlar Buenos Aires kentindeki gösteride, cinsiyete dayalı suçları ve cinsiyet ayrımcılığını protesto ederken, kürtajın ülkede tamamen yasal olmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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