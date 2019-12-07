Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı
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Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.

07.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:06

'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı
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