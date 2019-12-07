: Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

07.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:06

Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.View on euronews

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