Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı
Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.
07.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:06
Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com