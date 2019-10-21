Şili'de zam protestolarında ölü sayısı 11'e yükseldi

21.10.2019 16:42

Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve ülkede "acil durum" ilan edilmesine yol açan zam karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Şili basınında yer alan habere göre, başkent Santiago yakınlarında bulunan La Pintana bölgesinde yağmalanan bir mağazada yanmış halde iki ceset bulundu.

Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 11'e yükseldi.

Başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde dün sabah saatlerinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Şili'nin bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getiren gösteriler nedeniyle halk, sabah saatlerinde iş yerlerine büyük güçlükle ulaştı.

Başkent Santiago'da gösterilerin kısmen sakinleşmesinin ardından ana metro hatlarından bazıları yeniden hizmete açıldı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, olaylara ilişkin bugünkü protestolarda güvenliğin sağlaması için 9 bin 500 polis ve asker görevlendirildiğini bildirdi.

Zam karşıtı protestolar

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamış, ordu da aynı bölgeler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Ancak "acil durum" ve sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olaylarının durmaması ve diğer şehirlere sıçramasıyla ülkenin Valparaiso ve Concepcion şehirlerinde de aynı önlemler alınmıştı.

Wallmart süpermarket zincirince sosyal medyadan yapılan açıklamada, şirketin 60'tan fazla şubesinin yağmalandığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Şili'nin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

Kaynak: AA