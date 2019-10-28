Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
Gösteriden detaylar
Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar
Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.
-2-
VİDEO: Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)