Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

Gösteriden detaylar Polisin müdahalesi Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

28.10.2019 21:21
Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

Gösteriden detaylar

Polisin müdahalesi

Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA

VİDEO: Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
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