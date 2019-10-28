Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
Gösteriden detaylar Polisin müdahalesi Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
28.10.2019 21:21
Gösteriden detaylar
Polisin müdahalesi
Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.
Kaynak: AA
VİDEO: Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor