Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi - Haberler
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Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şili'nin Victoria eyaletinde yük treni raydan çıkarken, trenin vagonları ve lokomotifi ateşe verildi.

Şili'nin Victoria eyaletinde yük treni raydan çıkarken, trenin vagonları ve lokomotifi ateşe verildi.

Şili'nin Victoria eyaletinde yerli halkla yaşanan çatışmalar nedeniyle olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Güney Macrozone bölgesinde bir yük treni raydan çıktı. Yetkililer, saldırıyı son zamanlarda eyalet yönetimi ile gerginlik yaşayan Mapuche yerlilerinin yaptığını düşünürken, raydan çıkan trenin 4 vagonu ve lokomotifi saldırganlar tarafından ateşe verildi. Trenin, La Araucania bölgesinde kağıt yapımı için selüloz taşıdığı belirtildi.

Bölge yetkilileri, yaşanan olayın terör eylemi olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, saldırının henüz herhangi bir grup tarafından üstlenilmediğini ve bölgede tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Daha önce ormancılık sektöründeki şirketlerin bulunduğu La Araucania bölgesindeki araziler hak sahibi olan yerli Mapuche halkına iade edilmişti. Son yıllarda bölgedeki kamyon, makine ve evlere yönelik sabotaj vakalarında artış yaşanıyor. - SANTİAGO

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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