Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştü

20.10.2019 15:03

Güney Amerika'da bulunan Şili'de ulaşıma yapılan zam sonrası başlayan protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü. Başkent Santiago başta olmak üzere 5 kentte acil durun ilan edilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Eylemcilerin, Santiago'da kundakladıkları bir süpermarkette ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de ulaşıma yapılan zam sonrası başlayan protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü. Yerel medya, başkent Santiago'nun adeta savaş alanına döndüğünü duyurdu. Öte yandan, eylemcilerin Santiago'da bir metro istasyonundaki trenin vagonunu, şehir merkezinde bulunan yüksek bir binayı ve San Bernardo bölgesindeki süpermarketi ateşe verdikleri belirtildi. Ateşe verilen süpermarkette 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

'1,500 ASKER GÖREVE GETİRİLİYOR'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kundaklama olaylarından sonra 1,500 askerin güvenliği sağlamak için başkente sevk edileceği belirtildi. Ayrıca, başkent Santiago başta olmak üzere, 5 kentte acil durum ilan edildi.

Kaynak: DHA