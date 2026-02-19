Haberler

Şili'de sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan kamyonda patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Güncelleme:
Şili'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Şili'nin başkenti Santiago'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan kamyon kaza yapmasının ardından patladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptığını belirterek, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
