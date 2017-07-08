Şili'de Sevimli Polis Köpekleri, Kış Sezonu İçin Hazır

Şili Ulusal Polisi, kış tedbirleri kapsamında köpek eğitim okulunun kış kıyafetlerini tanıttı. Köpeklerin gözlüklü ve mini terlikli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.



Şili'de okulların tatile girmesi ve kış sezonu için tatile gelen turist sayısının artmasıyla Şili Ulusal Polis ve Jandarma Kuvvetleri farklı tedbirler almaya başladı.Yaklaşan kış sezonu için alınacak tedbirleri açıklayan Ulusal Polis ve Jandarma Kuvvetleri, ayrıca bünyesindeki köpek eğitim okulunun kış kıyafetlerini de tanıttı. Envanter kapsamındaki ürünler arasında yer alan, patilerini soğuktan koruyan mini terlikleri ve gözlerini koruyan UV filtreli gözlüklü halleriyle oldukça sevimli gözüken köpekler; sosyal medyada ilgi odağı oldu. - SANTİAGO