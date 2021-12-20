Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday... - Haberler
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Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday...

Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday...
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday Gabriel Boric'i kutladı.

Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday Gabriel Boric'i kutladı.

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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