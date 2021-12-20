Şili'de sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, yüzde 46'sı açılan sandık sonucuna göre yenilgiyi kabul ederek yüzde 55 oy alan solcu aday Gabriel Boric'i kutladı.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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