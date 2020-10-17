Şili'de protestoların yıl dönümü yaklaşırken sokaklarda tansiyon yükseliyor
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Şili'de protestoların yıl dönümü yaklaşırken sokaklarda tansiyon yükseliyor

17.10.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 04:40
Şili'de protestoların yıl dönümü yaklaşırken sokaklarda tansiyon yükseliyor

BUENOS Şili'de geçen yıl 18 Ekim'de şiddetlenen ve 5 aydan fazla süren hükümet karşıtı protestoların yıl dönümü yaklaşırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen göstericiler sokaklara dönüyor.

BUENOS Şili'de geçen yıl 18 Ekim'de şiddetlenen ve 5 aydan fazla süren hükümet karşıtı protestoların yıl dönümü yaklaşırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen göstericiler sokaklara dönüyor.

Başkent Santiago'da göstericilerin sürekli toplanma yeri haline gelen İtalya Meydanı'nda geçen yıl aylarca süren ve ülkede "sosyal patlama" şeklinde ifade edilen protestoların birinci yılı yaklaşırken binlerce kişi protesto eylemi düzenledi.

Göstericiler, öğleden sonra meydanı doldurmaya başladı ve akşam saatlerinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Polis, kendilerine sert cisimler atan, barikat kuran göstericilere tazyikli su sıkarak müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.

Ülkede 2 Ekim'de düzenlenen gösterilerde 16 yaşındaki gencin polis tarafından en az 5 metre yükseklikteki köprünün üzerinden dere yatağına atılması toplumda büyük yankı uyandırmış ve gösterilerin şiddetlenmesine neden olmuştu.

Görüntülerdeki polis tutuklanmış, "cinayete teşebbüs"le suçlanmıştı.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zamla pasif olarak başlamış ve 18 Ekim 2019'da da şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Ülkede "sosyal patlama" olarak anılan ve 5 aydan fazla süren gösteriler nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu binlerce kişi yaralanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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