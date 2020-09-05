- Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı
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- Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı

- Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı Şili'nin başkenti Santiago'da protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 20 gösterici gözaltına alındı.

05.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:24

- Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı

SANTİAGO - Şili'nin başkenti Santiago'da protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 20 gösterici gözaltına alındı.

Geçen yıl büyük protestolara sahne olan Şili'de gerginlik yeniden artmaya başladı. Korona virüsten en fazla etkilenenler arasında yer alan Güney Amerika ülkesinde karantinanın yumuşatılması protestoların başlamasına neden oldu. Dün akşam Baquedano Meydanı'nda toplanan protestocular polisle çatıştı. Sokağa inen göstericiler araçları taşladı. Polisle karşı karşıya geldi. Tomalarla olay yerine gelen polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla gösteriyi bastırmaya çalıştı. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şili polisi "Santiago'nun merkezindeki Plaza Baquedano'da bir gösteriye müdahale edildi. 20 kişi çevreye rahatsızlık vermek ve Covid-19 salgınının getirdiği sağlık düzenlemelerini ihlal ettiği için gözaltına alındı" denildi.

Şili'de sağlık protokolü kararları nedeniyle 50'den fazla kişinin toplantı yapması yasak.

- Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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