Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti
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Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti

Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.

15.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:16
Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti

Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.


Şilili sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiği, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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