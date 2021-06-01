Şili'de Pfizer/BioNTech aşısının 12-16 yaş arasında kullanımına onay
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Şili'de Pfizer/BioNTech aşısının 12-16 yaş arasında kullanımına onay

Şili'de Pfizer/BioNTech aşısının 12-16 yaş arasında kullanımına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 12-16 yaş arasında kullanımını onayladı.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 12-16 yaş arasında kullanımını onayladı.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de sürü bağışıklığı hedefi kapsamında korona virüse (Covid-19) karşı aşılamaların 12-16 yaş arasındakilere de uygulanmasının önü açıldı. Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının 12-16 yaş arasında kullanımını onayladı. ISP, kararının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından verilen kullanım onaylarını takip ettiğini belirtti.

ISP Direktörü Heriberto Garcia, kararın Şili'nin Temmuz ayına kadar hedef nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasıyla sürü bağışıklığı hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını vurgulayarak, söz konusu gelişmenin çok iyi bir haber olduğunu ifade etti. Garcia, iki dozu da yaptıran 12-16 yaş arasındakilerin çok iyi bir bağışıklığa kavuşarak, normal yaşantısına devam edeceğini söyledi.

Şili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, salgının başlangıcından bu yana nüfusun yüzde 69'una tekabül eden 10 milyon 500 binden fazla kişinin aşının tek dozunu yaptırdı. Nüfusun yüzde 52.3'üne karşılık gelen 7.9 milyon kişiye ise aşının iki dozu uygulandı.

Ülkede sürü bağışıklığı hedefine ulaşılması için yıl ortasına kadar 15.2 milyon kişinin aşılanması, hiç aşı olmamış 4.6 milyon kişiye ise 1 ay içinde en az bir doz aşı yapılması gerekiyor.

HÜKÜMET, AŞILAMA ORANLARINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Şili'de hükümet, isteksiz vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için ülke genelinde aşı merkezlerinin hafta sonları da açık tutulması ve spor yıldızları ile sosyal medya fenomenlerinin de dahil edildiği kamu bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca aşılananlara karantinalarda daha fazla özgürlük sunan aşılananlara yönelik "yeşil kart" uygulaması da devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şili'de Pfizer/BioNTech aşısının 12-16 yaş arasında kullanımına onay - Haberler
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