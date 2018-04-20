Şili'de Öğrenciler Sokağa Döküldü
- Polisin gösterilere müdahalesi Gösterilerden detaylar Arbede ve gözaltına alınma detayları Binlerce öğrenci, eğitim sistemini protesto etmek amacıyla Şili'nin başkenti Santiago'da bir araya geldi.
- Polisin gösterilere müdahalesi
Gösterilerden detaylar
Arbede ve gözaltına alınma detayları Binlerce öğrenci, eğitim sistemini protesto etmek amacıyla Şili'nin başkenti Santiago'da bir araya geldi. Protestolara polisin müdahalesi sert oldu. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösterilerde bir çok öğrenci gözaltına alındı.