Şili'de Öğrenciler Sokağa Döküldü

- Polisin gösterilere müdahalesi

Gösterilerden detaylar

Arbede ve gözaltına alınma detayları Binlerce öğrenci, eğitim sistemini protesto etmek amacıyla Şili'nin başkenti Santiago'da bir araya geldi. Protestolara polisin müdahalesi sert oldu. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösterilerde bir çok öğrenci gözaltına alındı.