Şili'de minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

02.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:32

Şili'de kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 2'si çocuk, 16 kişi yaralandı.

Şili'nin Chiguayante kentinde meydana gelen kazada, minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve direğe çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yapılan incelemede, minibüs sürücüsünün saatte 100 kilometreden fazla hız yaptığı ve bu sebeple aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA