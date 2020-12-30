Şili'de maden kazasında 2 işçi mahsur kaldı
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Şili'de maden kazasında 2 işçi mahsur kaldı

30.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:32
Şili'de maden kazasında 2 işçi mahsur kaldı

BUENOS Şili'nin kuzeyindeki Atacama bölgesine bağlı Tierra Amarilla maden bölgesindeki bir madende meydana gelen çökme nedeniyle 2 madenci mahsur kaldı.

BUENOS Şili'nin kuzeyindeki Atacama bölgesine bağlı Tierra Amarilla maden bölgesindeki bir madende meydana gelen çökme nedeniyle 2 madenci mahsur kaldı.

Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisi (Sernageomin), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve madencileri kurtarmak için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Yetkililerin, mahsur kalan madencilerle irtibat halinde olduğu ve kurtarma çalışmalarına başlanması için teknik koşulların değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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