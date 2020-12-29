Şili'de Kovid-19'un hızlı bulaşan türü görüldü
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Şili'de Kovid-19'un hızlı bulaşan türü görüldü

29.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:54
Şili'de Kovid-19'un hızlı bulaşan türü görüldü

BUENOS Şili'de bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

BUENOS Şili'de bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Şili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Paula Daza, basına yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Madrid'den Şili'ye gelen ve daha önce Londra'da bir hafta bulunan Şili vatandaşı bir kadında Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün görüldüğünü söyledi.

Daza, ülkenin güneyinde ikamet eden kadının, durumunun iyi olduğunu ve yakın temasta bulunduğu kişilerle birlikte tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındığını söyledi.

Kadının İspanya'dan Şili'ye ve ülkenin başkenti Santiago'dan Temuco bölgesine seyahat ettiği uçuş bilgilerini paylaşan Daza, bu uçuşta bulunan kişilerin bulundukları yerlerdeki sağlık birimleriyle iletişime geçmesi talebinde bulundu.

Ayrıca Daza, 31 Aralık'tan itibaren Şili vatandaşları da dahil, ülkeye giriş yapan herkesin 10 gün karantina uygulamak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de,16 bin 488 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 603 bin 986 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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