Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 Mart 2020'den bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Sağlık Bakanlığının günlük yayımladığı Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte kimse yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmedi.

Son 24 saatte 297 yeni vakaya rastlandı, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 644 bin 832, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 601 bin 955 oldu.

Şili'de bugüne kadar 37 bin 253 kişinin salgından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kovid-19'a karşı erken aşı uygulamaya başlayan Şili'de şu ana kadar 26 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ve nüfusun yüzde 87'sinin aşılanması tamamlandı.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre Şili, nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda bulunuyor.