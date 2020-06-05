Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi öldü
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Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi öldü

BUENOS Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi öldü
05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:49

BUENOS Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1448'e yükseldi.

Virüs görülenlerin sayısı da 4 bin 207 artarak 122 bin 499 oldu.

Son 24 saatte, 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek ölüm sayısı görüldü.

Ülkede son günlerde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının artmasının nedeni, Dünya Sağlık Örgütünün düzenlemesiyle, test yapılmamış olsa bile Kovid-19 veya bağlantılı bir sebepten ölenlerin "virüs kaynaklı ölüm" şeklinde sınıflandırılması olduğu belirtiliyor.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 95 binden fazla vaka ve 1100'den fazla ölü sayısıyla, ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıktı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine yükseldiği ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu açıklanmıştı.

Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina, 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 12 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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