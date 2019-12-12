Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu
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Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

Şili'de kaybolan uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:01
Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

'de 38 kişiyi taşıyan ve salı günü kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı.


Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, 10 aralıkta 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bölgede insan kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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