Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu
Şili'de kaybolan uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu
12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:01
Şili'de 38 kişiyi taşıyan ve salı günü kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı.
Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, 10 aralıkta 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bölgede insan kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com