HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Şili'de işsizlik 1987'den bu yana en yüksek oranda

Şili'de korona virüs salgını nedeni işsizlik oranı 1987'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 12,2'ye yükseldi.

Şili'de işsizlik 1987'den bu yana en yüksek oranda
31.07.2020 23:00 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:24

Şili'de korona virüs salgını nedeni işsizlik oranı 1987'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 12,2'ye yükseldi.

Korona virüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şili'de 1987'den bu yana en yüksek işsizlik oranı kaydedildi. Ülkede işsizlik oranı 12,2'ye yükseldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) raporlarına göre, Güney Amerika ülkesindeki işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,2'ye kadar ulaştı. 18,7 milyon nüfusa sahip olan ülkede 808 bin 800 kişi iş arıyor.

Ülkede salgın nedeni ile 1987'den bu yana ülkedeki en yüksek işsizlik seviyesi olarak kayda geçti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 11,7 oldu. INE, İstihdam Koruma Kanunu (Sözleşmeye bağlı olmadan çalışan işçiler) kapsamında işlerini kaybedenlerin oranının ise yüzde 20,0'yi bulduğunu açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısındaki azalma özellikle ticarette yüzde 24,0, inşaatta yüzde 30,6 ve konaklamada yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Meslek kategorilerine göre ana düşüşler ise yüzde 34,7 ile serbest çalışanlar ile yüzde 10,0 ile resmi çalışanlar arasında kaydedildi.

Merkez Bankası, tarafından yapılan açıklamada ise Şili ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 oranında bir durgunluk yaşaması beklendiği aktarıldı. Şili'de 18 Mart'tan bu yana sınırlar, okullar ve zorunlu olmayan işletmeler kapalı tutuluyor. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı ve OHAL devam ediyor.

Şili'de toplam korona virüs vaka sayısı 355 bin 667'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 457'ye ulaştı. - SANTİAGO

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 3. Sayfa
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Magazin
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Güncel
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Güncel
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 4 dükkanı da küle çevirdi
Bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 4 dükkanı da küle çevirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Şili'de işsizlik 1987'den bu yana en yüksek oranda - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 00:46:18. #1.14#
title