Şili'de insan hakları ihlaline 2 bin 670 soruşturma açıldı

27.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:10

Şili'de bir ayı aşkın süredir Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı devam eden gösterilerde, güvenlik güçlerine, orantısız şiddet kullandığı ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 670 soruşturma açıldığı bildirildi.

Şili savcılığından yapılan açıklamada, protestoların başladığı 18 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında 525'i kadın, 442'si çocuk toplam 2 bin 242 kişinin güvenlik güçlerinin ihlaline maruz kaldığı belirtildi.

Mağdurlardan 13'ünün Mapuche yerlilerinden, 41'inin yabancı olduğu aktarılan açıklamada, şikayetler sırasında mağdurların verdiği bilgilere göre, 90'ının soyunmaya zorlanma, 26'sının cinsel istismar veya taciz, 8'ininse cinsel suç teşkil eden taciz eylemlerine maruz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 720 kişinin ateşli silahlarla yaralandığı, kamu görevlilerince bin 679 kişinin meşru olmayan kısıtlamalara maruz bırakıldığı, bireylere yönelik istismarların 774'e ve işkence olaylarının 44'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal İnsan Hakları Enstitüsüne göre, geçen ay 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, 2 bin 400 kişi yaralandı.

Bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız şiddet kullandığı ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 670 soruşturma açıldığı bildirildi.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, 1218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı. Yaralananlardan en az 230'u, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için kullandığı havalı silah mermilerinin yüzlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetmişti.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın ekonomik yardım paketini hayata geçirmesi ve 8 bakanı değiştirmesine rağmen devam eden gösteriler nedeniyle ülkede acil durum ilan edilmişti.

Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti

Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti.

Güvenlik görevlilerine verilen yetkinin kötüye kullanıldığına işaret eden Pinera, şiddet eylemine karışanların "cezasız kalmayacağını" belirtmişti.

Diğer yandan yetkililer, gösterilerin ilk 2 haftasında şiddet kullanımı iddialarıyla ilgili 1089 soruşturma açmıştı.

Kaynak: AA