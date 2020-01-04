Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Haberler » Güncel » Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Haber

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Göstericilerden görüntüler Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler Göstericilerin ev ve araçları yakması Borja kilisesinin ateşe verilmesi Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

04.01.2020 05:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 05:22

Göstericilerden görüntüler

ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler

Göstericilerin ev ve araçları yakması

Borja kilisesinin ateşe verilmesi 'de Ekim ayında şiddetlenerek karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başkent Santiago'da düzenlenen gösterilerde, göstericilerin başlıca toplanma yeri İtalya Meydanın'ın yakınındaki Şili polisine tahsis edilen tarihi San Francisco de Borja kilisesi ateşe verildi.

Kilisenin yakınındaki bir binanın da taşlanarak ateşe verildiği gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler