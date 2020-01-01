Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, yılın son gününde de devam etti.

01.01.2020 06:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:17
Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, yılın son gününde de devam etti.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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