Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü
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Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü

Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyor

18.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:29
Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü

'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyor.


Bu hafta sonu başkent Santiago'da Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı, insan haklarının savunulmasında süreklilik ve yeni bir anayasa talebiyle yeniden gösteri düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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