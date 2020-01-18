Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü

18.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:29

Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyor.



Bu hafta sonu başkent Santiago'da Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı, insan haklarının savunulmasında süreklilik ve yeni bir anayasa talebiyle yeniden gösteri düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle