Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü

Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü

– Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü

Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin, yüksek gerilim hatlarının elektrik kablolarının tadilatını yapan işçileri çalışma sahasına götürdüğü sırada yerel saatle 10: 00 sıralarında düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot ile 4 işçinin öldüğü belirtildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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