Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü
– Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
– Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Helikopterin, yüksek gerilim hatlarının elektrik kablolarının tadilatını yapan işçileri çalışma sahasına götürdüğü sırada yerel saatle 10: 00 sıralarında düştüğü belirtildi.
Kazada 2 pilot ile 4 işçinin öldüğü belirtildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA