Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor

Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor.

Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle ertelenen anayasa referandumu için oy kullanma işlemleri başladı. Yaklaşık 14.7 milyon kayıtlı seçmen "Yeni bir anayasa istiyor musunuz?" ve "Yeni Anayasa'yı nasıl bir kurul yazmalı; Karma Anayasa Kurulu veya Anayasa Kurulu?" sorularına yanıt vermek için sandık başına gidiyor.

Resmi olarak 2020 Ulusal Referandumu olarak adlandırılan seçimden yeni anayasa yazılması kararı çıkarsa uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olacak. Anayasanın yeniden yazılması onaylanırsa, iki oylama daha yapılacak. 11 Nisan 2021'de belediye ve valilik seçimleriyle birlikte yapılacak ikinci oylamada, anayasa kurulu üyeleri seçilecek. 2022'de gerçekleşmesi planlanan üçüncü oylamada ise yazılacak yeni anayasa son şekliyle halkın takdirine sunulacak.

Korona virüs önlemleri alındı

Seçimlerde korona virüs salgını önlemleri alındı. Buna göre 60 yaş üstü seçmenler 14.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Seçmenler ile görevliler arasında en az bir metre sosyal mesafe olacak. Seçmenler imzalarını kendi getirdikleri mavi tükenmez kalemle atabilecek. Oy verme bölmeleri perde veya kapılarla kapatılmayacak. Daha önce 18.00 olarak belirlenen sandıkların kapanma saati 20.00'ye kadar uzatıldı.

Pinochet Anayasası tarihe gömülecek

Bugün yapılan referanduma onay çıkarsa 1980 yılında diktatör Augusto Pinochet tarafından yapılan anayasa tarihe gömülecek. 1989 yılında revize edilmesine rağmen anayasa tamamen değiştirilecek. Anayasanın değiştirilmesi için 2006, 2009 ve 2011 yıllarında girişimler olmuştu. Son olarak 2017 yılında seçilen Devlet Başkanı Sebastian Pinera kampanyasında anayasayı değiştirmeme konusunda sözü vermişti.

24 kuruşluk zammın sonucu

Anayasa referandumu, 18 Ekim 2019'da metro biletine 30 pesoluk (24 kuruş) zammı protesto etmek için başlayan halk ayaklanmasının ardından geldi. Daha adil bir sosyoekonomik model isteyen göstericilere kulak veren siyasiler yeni bir anayasa için girişimde bulundu. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı