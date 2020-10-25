Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor

25.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:44
Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor

Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor.

Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle ertelenen anayasa referandumu için oy kullanma işlemleri başladı. Yaklaşık 14.7 milyon kayıtlı seçmen "Yeni bir anayasa istiyor musunuz?" ve "Yeni Anayasa'yı nasıl bir kurul yazmalı; Karma Anayasa Kurulu veya Anayasa Kurulu?" sorularına yanıt vermek için sandık başına gidiyor.

Resmi olarak 2020 Ulusal Referandumu olarak adlandırılan seçimden yeni anayasa yazılması kararı çıkarsa uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olacak. Anayasanın yeniden yazılması onaylanırsa, iki oylama daha yapılacak. 11 Nisan 2021'de belediye ve valilik seçimleriyle birlikte yapılacak ikinci oylamada, anayasa kurulu üyeleri seçilecek. 2022'de gerçekleşmesi planlanan üçüncü oylamada ise yazılacak yeni anayasa son şekliyle halkın takdirine sunulacak.

Korona virüs önlemleri alındı

Seçimlerde korona virüs salgını önlemleri alındı. Buna göre 60 yaş üstü seçmenler 14.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Seçmenler ile görevliler arasında en az bir metre sosyal mesafe olacak. Seçmenler imzalarını kendi getirdikleri mavi tükenmez kalemle atabilecek. Oy verme bölmeleri perde veya kapılarla kapatılmayacak. Daha önce 18.00 olarak belirlenen sandıkların kapanma saati 20.00'ye kadar uzatıldı.

Pinochet Anayasası tarihe gömülecek

Bugün yapılan referanduma onay çıkarsa 1980 yılında diktatör Augusto Pinochet tarafından yapılan anayasa tarihe gömülecek. 1989 yılında revize edilmesine rağmen anayasa tamamen değiştirilecek. Anayasanın değiştirilmesi için 2006, 2009 ve 2011 yıllarında girişimler olmuştu. Son olarak 2017 yılında seçilen Devlet Başkanı Sebastian Pinera kampanyasında anayasayı değiştirmeme konusunda sözü vermişti.

24 kuruşluk zammın sonucu

Anayasa referandumu, 18 Ekim 2019'da metro biletine 30 pesoluk (24 kuruş) zammı protesto etmek için başlayan halk ayaklanmasının ardından geldi. Daha adil bir sosyoekonomik model isteyen göstericilere kulak veren siyasiler yeni bir anayasa için girişimde bulundu. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Ozan Tufan Tamer Tuna
Daha Fazla Kayseri Uyuşturucu Diyarbakır Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili'de halk anayasa referandumu için sandık başına gidiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 13:52:28. #1.14#
title