Şili'de güvenlik güçlerine protestolar sırasında havalı silah kısıtlaması

20.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:34

Şili'de emniyet güçlerinin, ülkede bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde çok sayıda kişinin yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan havalı silah kullanımına kısıtlama getirildi.

Emniyet Genel Müdürü Mario Rozas, güvenlik güçlerinin, hükümet karşıtı eylemlerini sürdüren göstericilere karşı havalı silah kullanmasına sınırlama getirildiğini belirtti.

Rozas, güvenlik güçlerinin, sivillerin ve polislerin hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlar haricinde havalı silahlarını göstericilere karşı kullanamayacağını açıkladı.

Rozas, polisin göstericilere karşı orantısız güç kullanması nedeniyle eleştiriliyordu.



Şili'deki gösteriler



Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.



Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, 1218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı. Yaralananlardan en az 230'u, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için kullandığı havalı silah mermilerinin yüzlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetmişti.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın ekonomik yardım paketini hayata geçirmesi ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen halen devam eden gösteriler nedeniyle ülkede acil durum ilan edilmişti.

Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti

Devlet Başkanı Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti.

Güvenlik görevlilerine verilen yetkinin kötüye kullanıldığına işaret eden Pinera, şiddet eylemine karışanların "cezasız kalmayacağını" belirtmişti.

Diğer yandan yetkililer, gösterilerin ilk iki haftasında şiddet kullanımı iddialarıyla ilgili 1089 soruşturma açmıştı.

Kaynak: AA